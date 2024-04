Israël en guerre : Un Israélien légèrement blessé par un engin explosif en Judée-Samarie | LIVE

Fin de l'opération antiterroriste à Tulkarm après 50 heures : 14 terroristes tués, de nombreuses armes trouvées

Les forces de sécurité ont mené une vaste opération antiterroriste ces derniers jours dans le camp de réfugiés de Nur Shams à Tulkarm, en Judée Samarie. L'opération, qui a duré plus de 50 heures, a abouti à la mort de 14 terroristes, à l'arrestation de huit autres, et à la saisie de plus de dix armes de type M16, ainsi que de gilets pare-balles et de nombreux autres équipements de combat. De plus, deux laboratoires d'armes ont été détruits, et des dizaines d'engins explosifs enterrés sous les routes ont été découverts.