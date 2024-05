Israël en guerre : frappe nocturne attribuée à Israël sur une installation de l'armée syrienne à Damas | LIVE

Yémen : l'armée américaine détruit trois drones houthis

"Les forces du Commandement central des États-Unis (USCENTCOM) ont détruit trois systèmes aériens sans équipage (UAS) dans une zone du Yémen contrôlée par les Houthis soutenus par l'Iran", a indiqué le CENTCOM. "Il a été établi que ces systèmes représentaient une menace imminente pour les États-Unis, les forces de la coalition et les navires marchands dans la région. Ces actions visent à protéger la liberté de navigation et à rendre les eaux internationales plus sûres pour les navires américains, les navires de la coalition et les navires marchands".