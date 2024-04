L'Iran promet une réponse immédiate si Israël décide de se lancer dans une nouvelle "aventure" | LIVE

Gaza : Tsahal riposte après un tir de roquette vers Sderot

En réponse à une roquette tirée hier soir depuis Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, et interceptée au-dessus de Sderot, les forces de Tsahal ont mené des frappes ciblées dans cette ville, visant notamment le puits de lancement utilisé. Selon le porte-parole de l'armée, des aéronefs et des avions de combat ont également attaqué, au cours des dernières 24 heures, des dizaines de cibles, dont des terroristes armés, des infrastructures et des bâtiments militaires, en soutien aux forces terrestres.