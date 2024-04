Le Hamas se d√©sarmera si un √Čtat palestinien est √©tabli dans les fronti√®res de 1967, selon l'adjoint de Sinwar

Khalil al Haya, un haut responsable de l'aile politique du Hamas consid√©r√© comme l'adjoint de Yahya Sinwar, a d√©clar√© dans une interview √† l'agence de presse AP que l'organisation terroriste acceptera de se d√©sarmer si un √Čtat palestinien est cr√©√© dans les fronti√®res de 1967. Il s'agit d'un changement dans l'orientation rh√©torique du Hamas puisque sa charte s'engage √† √©tablir un √Čtat palestinien du Jourdain √† la mer et √† d√©truire l'√Čtat d'Isra√ęl. Les d√©clarations d‚Äôal-Haya et d‚Äôautres hauts responsables visaient apparemment √† tenter de "blanchir" les v√©ritables objectifs du Hamas, et Isra√ęl ne devrait donc pas changer son attitude envers le groupe terroriste. L'AP a not√© que les paroles d'Al-Hiya ont √©t√© prononc√©es dans un contexte d'impasse dans les n√©gociations sur un accord de lib√©ration d'otages et de cessez-le-feu avec Isra√ęl, que les √Čtats-Unis lient √† un r√®glement plus large incluant la normalisation entre Isra√ęl et l'Arabie Saoudite, et une voie √† suivre vers un futur √Čtat palestinien. Selon Al-Hiya, le Hamas souhaite rejoindre l'OLP - qui est consid√©r√©e comme le repr√©sentant l√©gitime des Palestiniens au sein de la communaut√© internationale - et a ajout√© qu'il accepterait "un √Čtat palestinien pleinement souverain en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, accompagn√©s du retour des r√©fugi√©s palestiniens dans leur foyer (le droit au retour) conform√©ment aux d√©cisions internationales".