Lors d’une interview exclusive accordée à la chaîne américaine One America News, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé qu’Israël est "très proche de terminer le travail" dans la bande de Gaza et que la défaite du Hamas reste une priorité absolue.

Interrogé sur le fait que le président américain Donald Trump l’a qualifié, ainsi que lui-même, de "héros de guerre", Netanyahou a salué son soutien : "C’est gentil de sa part. Nous avons traversé cette guerre ensemble et les décisions que vous prenez dans ces moments ne sont jamais simples. Vous savez comment vous commencez, mais jamais comment cela se termine. J’apprécie beaucoup le leadership du président Trump et le fait qu’il apprécie le mien."

Sur la question des otages, le Premier ministre a insisté : "Tous les otages doivent être libérés et le Hamas doit être vaincu. Cette guerre prendra fin immédiatement si le Hamas dépose les armes et libère les otages. Gaza pourra alors avoir un autre avenir." Il a confirmé qu’Israël envisage actuellement un accord qui permettrait la libération de 50 otages, dont au moins 20 vivants et 30 morts : "Nous étudions toutes les options possibles et j’espère que nous y parviendrons."

Netanyahou a également dénoncé les "mensonges" accusant Israël de viser des civils palestiniens : "On prétend qu’Israël tue des bébés palestiniens, alors qu’en réalité, nous faisons tout pour évacuer les civils et les enfants des zones de combat. Nous les exhortons à quitter les secteurs dangereux."

Concernant la situation humanitaire, il a rejeté les accusations de famine dans la bande de Gaza et a directement pointé le Hamas : "Les otages sont torturés et affamés. La seule famine organisée à Gaza est celle infligée par le Hamas, qui prive délibérément les otages de nourriture." Il a ajouté qu’Israël a acheminé deux millions de tonnes de denrées alimentaires dans le territoire gazaoui, soit, selon lui, "environ une tonne par habitant".

Enfin, Netanyahou a dénoncé l’endoctrinement des enfants dans la bande de Gaza : "Il existe de soi-disant camps d’été où l’on enseigne aux enfants à commettre des attentats-suicides pour tuer des Juifs. C’est barbare. Ce n’est pas un combat symétrique : Israël se bat pour la civilisation contre la barbarie."