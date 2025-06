Israël envisage une frappe imminente sur le site nucléaire de Fordo

Articles recommandés -

Israël se prépare à attaquer l'installation nucléaire souterraine de Fordo dans les prochains jours, avec ou sans participation américaine, selon des révélations du média "Iran International" citant deux hauts responsables sécuritaires israéliens. Les sources privilégient une action conjointe avec Washington dans un délai de 48 à 72 heures, mais n'excluent pas d'agir seul pour préserver l'avantage militaire acquis cette semaine. "Pour contraindre l'Iran à des concessions qu'elle ne ferait pas autrement et la ramener à la table des négociations, c'est la seule voie - nous avons besoin que les États-Unis agissent", explique l'un des responsables.

Un autre source sécuritaire souligne l'urgence temporelle : "Nous avons besoin que Trump agisse dans les deux ou trois prochains jours. Trump est totalement imprévisible en ce moment, donc tout peut arriver." Les sources précisent qu'une offensive pourrait débuter dès vendredi soir.

Le complexe de Fordo, enfoui profondément sous terre, demeure intact malgré la campagne militaire israélienne qui a surpris l'Iran vendredi dernier. Cependant, la fenêtre d'opportunité se referme progressivement. "Jusqu'à présent, Tsahal a ouvert la voie aérienne vers l'Iran et les cieux sont dégagés, mais ce sera pour une durée limitée", précise un responsable. "Si les États-Unis décident d'intervenir, cette décision doit être prise le plus rapidement possible, sinon l'occasion sera manquée."

Les sources mettent en évidence les limitations israéliennes face aux capacités américaines. Les F-15 israéliens parcourent près de 2000 kilomètres avec seulement 400 kilogrammes de charge utile, tandis que "l'Amérique peut accomplir cette mission en quelques jours, mais pour nous, ce serait une opération beaucoup plus longue et complexe". La destruction de Fordo nécessiterait l'arme américaine GBU-57, surnommée "perceur de bunker massif", capable de transpercer 60 mètres de roche avant d'exploser.