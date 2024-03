Gaza: Israël envisage de mener son opération terrestre à Rafah après le ramadan

Selon le journal libanais Al-Akhbar, proche du Hezbollah, des sources israéliennes et américaines ont fait pression sur le Qatar pour qu'il incite le Hamas et les factions palestiniennes à accepter au plus vite l'accord proposé pour la libération des otages israéliens, après l'impasse des négociations à Doha. Des responsables sécuritaires israéliens auraient averti les médiateurs égyptiens qu'Israël ne fera pas de nouvelles concessions et que l'entrée terrestre à Rafah aura lieu après l'Aïd al-Fitr le 9 avril, ou début mai au plus tard. Israël commencerait bientôt à "mettre en œuvre des actions sur le terrain" pour préparer une opération dans le sud de Gaza qui durerait de quatre à huit semaines maximum.

De son côté, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a réitéré l'opposition de Washington à une vaste opération israélienne à Rafah qui "mettrait en danger les vies de plus de 1,4 million de civils palestiniens". Il a plaidé pour des "alternatives" moins risquées pour les civils.

Après le rejet par le Hamas lundi de l'accord sur les otages et ses "exigences irréalistes" de retrait total israélien et de retour des habitants dans le nord de Gaza, la délégation israélienne a quitté Doha mardi soir. "Le Hamas campe sur ses positions et ignore les points sur lesquels Israël était prêt à transiger, comme un retour progressif des Gazaouis dans le nord et une modification du ratio de prisonniers libérés par otage", a déploré une source diplomatique.

Le bureau du Premier ministre israélien a dénoncé la position du Hamas qui "prouve clairement qu'il n'est pas intéressé par la poursuite des négociations" et "constitue un triste témoignage des dommages causés par la décision du Conseil de sécurité". Il a promis qu'Israël "ne cédera pas aux demandes délirantes du Hamas" et continuera à œuvrer pour "libérer tous les otages, détruire les capacités militaires et de gouvernance du Hamas".