Israël envoie une délégation au Qatar après des avancées dans les pourparlers USA-Hamas

Une délégation israélienne se rendra lundi à Doha pour poursuivre les négociations sur la libération des otages, a annoncé samedi le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Cette décision intervient après une évaluation de la situation et en réponse à l'invitation des pays médiateurs, l'Égypte et le Qatar, avec le soutien des États-Unis.

La délégation comprendra un représentant du Shin Bet, le conseiller politique de Netanyahou Ophir Falk, le coordinateur des otages et disparus Gal Hirsch, ainsi que des responsables de Tsahal et du Mossad. Une source politique a déclaré que l'équipe israélienne tentera de faire avancer le plan proposé par l'émissaire américain Steve Whiticoff.

Parallèlement, le Hamas a annoncé qu'une délégation du groupe a rencontré au Caire le chef du renseignement égyptien Hassan Mahmoud Rashad pour discuter de "la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël et l'échange de prisonniers dans ses différentes phases." Selon le journaliste gazaoui Tamer Al-Mashal, proche du Hamas, quatre rencontres directes ont eu lieu cette semaine entre les États-Unis et le Hamas. "Les Américains ont demandé un accord séparé pour la libération d'un soldat vivant ayant la nationalité américaine et quatre dépouilles. Le Hamas a accepté un accord partiel et a demandé la libération de centaines de prisonniers palestiniens," a-t-il précisé.

Cette médiation américaine directe suscite des inquiétudes à Jérusalem. Un responsable israélien a confié : "C'est une administration qui veut tout écraser pour obtenir ce qu'elle veut. Dès qu'ils identifieront que Bibi est un obstacle, ils s'en prendront à lui."

Les sources israéliennes qui ont discuté avec des conseillers de Trump estiment que la résolution de la question des otages est une étape cruciale pour l'administration américaine dans l'élargissement des Accords d'Abraham. "Trump prévoit de se rendre en Arabie Saoudite d'ici un mois et demi - et il ne voyagera pas tant que les affaires concernant les otages ne sont pas résolues," a indiqué une source.

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a déclaré à Al-Jazeera : "Nous avons établi trois paramètres pour les négociations : l'échange de prisonniers, un retrait total de la bande de Gaza et l'engagement de ne pas reprendre la guerre."