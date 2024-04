Israël et l'ONU en désaccord sur les chiffres de l'aide à Gaza

Israël a accusé mercredi les Nations Unies de sous-estimer l'aide entrant à Gaza, affirmant que l'ONU utilisait une approche défectueuse destinée à dissimuler ses propres difficultés de distribution face à la pression croissante sur Israël pour laisser entrer davantage de fournitures de secours. Alors qu'Israël affirme que le nombre de camions entrant à Gaza a fortement augmenté ces derniers jours, l'ONU a fourni des chiffres beaucoup plus bas et déclare que c'est encore loin de la quantité requise pour répondre aux besoins humanitaires.

Six mois après le début de l'opération terrestre et aérienne d'Israël suite au massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre, la plupart des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont sans abri, certaines parties de l'enclave sont menacées de famine, les infrastructures civiles ont été dévastées et les maladies sont répandues.

Les agences d'aide, y compris les agences de l'ONU, ont exhorté Israël à en faire davantage pour laisser entrer de la nourriture et d'autres aides humanitaires, et à faciliter leur distribution dans la bande de Gaza.

Alors qu'Israël a déclaré que 419 camions sont entrés dans la bande de Gaza lundi, la principale agence de l'ONU sur place, l'UNRWA, a déclaré que seulement 223 camions étaient entrés ce jour-là. Le COGAT, la branche militaire israélienne responsable des transferts d'aide, et les agences de l'ONU ont déclaré que l'écart entre les chiffres résultait de différentes méthodes de comptage.

Mardi, Jens Laerke, porte-parole de l'agence humanitaire de l'ONU OCHA, a déclaré que le décompte israélien concernait des camions qui n'étaient que partiellement remplis pour se conformer aux exigences de contrôle de son armée.

D'autres restrictions israéliennes font que les camions ne passent souvent pas la frontière et n'entrent pas dans les entrepôts en une seule journée, ce qui complique encore un décompte clair, a déclaré Laerke.