Israël et le Liban acceptent de renouveler le cessez-le-feu et de créer des zones pilotes

Israël et le Liban ont annoncé un nouvel accord visant à renforcer le cessez-le-feu en vigueur et à réduire l’influence du Hezbollah dans le sud du Liban.

L’annonce a été faite à l’issue d’un quatrième cycle de négociations mené sous l’égide des États-Unis au département d’État à Washington.

Selon le communiqué conjoint, la poursuite du cessez-le-feu dépend d’un arrêt total des tirs du Hezbollah et du retrait de tous ses combattants de la zone située au sud du fleuve Litani.

Les deux parties ont également convenu de créer plusieurs « zones pilotes » de sécurité où l’armée libanaise exercera un contrôle exclusif, sans présence d’acteurs armés non étatiques.

Les modalités concrètes de mise en œuvre de ces zones n’ont pas encore été précisées.

« Ces mesures permettront de progresser vers un accord global de paix et de sécurité », indique le communiqué.

Les États-Unis, Israël et le Liban ont également réaffirmé que l’avenir des relations entre les deux pays devait être décidé exclusivement par leurs gouvernements souverains.

Le texte rejette toute tentative d’un acteur étatique ou non étatique de « prendre en otage l’avenir du Liban », une référence implicite à l’Iran, principal soutien du Hezbollah.

Téhéran avait récemment exigé l’arrêt des frappes israéliennes au Liban dans le cadre des discussions parallèles avec Washington sur un éventuel accord régional.

Le Hezbollah n’a pas participé aux négociations menées entre Israël et le Liban.

L’accord prévoit par ailleurs la poursuite des discussions politiques et sécuritaires en vue d’un règlement plus large des différends entre les deux pays.

Cette avancée diplomatique intervient après plusieurs semaines de tensions le long de la frontière israélo-libanaise et alors que Washington tente de stabiliser simultanément les fronts libanais et iranien.