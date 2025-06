Israël et les États-Unis avaient simulé la frappe contre les installations iraniennes il y a un an

Articles recommandés -

Un responsable israélien a confirmé samedi soir à ABC News qu'un exercice militaire inédit entre les États-Unis et Israël avait eu lieu il y a environ un an. Cette manœuvre avait simulé des frappes offensives contre les installations nucléaires iraniennes, marquant une première dans ce type de coopération militaire. L'entraînement, planifié sous l'administration Biden, comprenait des scénarios ciblant spécifiquement le programme nucléaire de Téhéran. "Nous ne pensions pas il y a un an que cela arriverait maintenant", a précisé la source israélienne, soulignant le caractère inattendu de l'actualisation de ces plans.

Ces révélations interviennent après les frappes américaines menées contre trois sites nucléaires iraniens : Fordow, Natanz et Isfahan. Selon des sources israéliennes, Tel-Aviv était informé depuis plusieurs jours que Trump soutenait ces opérations. Les deux pays auraient délibérément entretenu l'illusion de désaccords "pour endormir l'ennemi". Donald Trump s'est exprimé samedi soir après les attaques, qualifiant les frappes de "succès militaire spectaculaire". "Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement oblitérées", a-t-il déclaré.

Le président américain a également lancé un ultimatum à Téhéran : "Cela ne peut pas continuer. Il y aura soit la paix, soit une tragédie pour l'Iran - bien plus grande que ce que nous avons vu ces huit derniers jours. Souvenez-vous qu'il reste de nombreuses cibles." Sur Truth Social, Trump a prévenu l'Iran contre toute riposte, promettant une réponse "bien plus forte" en cas de représailles contre les États-Unis.