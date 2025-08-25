Israël face à un dilemme crucial : offensive sur Gaza ou négociations

Articles recommandés -

Le cabinet politico-sécuritaire israélien se réunit mardi à Jérusalem pour trancher entre deux options majeures : valider le plan militaire de conquête de la ville de Gaza ou relancer le processus diplomatique avec de nouvelles négociations sur l'échange d'otages et la fin de la guerre.

Un nouveau cadre de négociations

Contrairement aux précédents rounds de discussions menés au Qatar ou en Égypte, les pourparlers pourraient cette fois se dérouler dans une ville européenne ou du Golfe. Cette délocalisation vise à marquer une rupture nette avec les négociations antérieures et ouvrir un nouveau chapitre diplomatique.

Les sources politiques estiment qu'un lieu sera choisi dans les deux à trois prochains jours, possiblement dès aujourd'hui. La composition de l'équipe de négociation israélienne sera déterminée par le Premier ministre Netanyahou après la sélection du site, avec un format probablement similaire aux équipes précédentes, tout en gardant la possibilité d'y ajouter de nouveaux membres.

Vers un accord global

L'enjeu central porte sur la nature même de l'accord à négocier. Toutes les parties s'accordent désormais sur la nécessité d'un "accord global" plutôt qu'un arrangement partiel comme le plan Witkoff, qui prévoyait une libération progressive d'une partie des otages seulement.

Les États-Unis ont récemment signalé leur évolution, abandonnant leur soutien au plan Witkoff pour privilégier des négociations plus larges incluant les conditions de fin de guerre et le retour de tous les otages israéliens.

Le Hamas sous pression

Bien qu'Israël n'ait reçu aucune confirmation officielle de la part des médiateurs que le Hamas accepterait de négocier un accord global, une compréhension commune existe entre tous les acteurs impliqués - Israël, États-Unis, Qatar et Égypte - sur la pression intense pesant sur l'organisation terroriste palestinienne.

La menace d'une offensive terrestre israélienne sur la ville de Gaza pourrait contraindre le Hamas à accepter des négociations sur les conditions de fin de guerre, dépassant ainsi les mesures partielles jusqu'ici envisagées. Cette situation de force pourrait s'avérer déterminante dans les choix stratégiques à venir.