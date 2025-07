Articles recommandés -

Alors que les critiques internationales envers Israël s’intensifient, l’État hébreu affirme faciliter régulièrement l’évacuation médicale de Gazaouis vers des pays tiers, tout en regrettant la timidité de l’implication étrangère dans leur accueil. "Israël ne bloque pas ces évacuations, bien au contraire. Mais l’initiative doit venir de la communauté internationale", a déclaré un haut responsable de la Défense israélienne, sous couvert d’anonymat.

Mercredi, environ 180 patients et leurs accompagnants ont pu quitter Gaza dans le cadre d’une opération coordonnée par Israël, l’Union européenne et l’Organisation mondiale de la santé. Une cinquantaine ont été transférés par avion via l’aéroport Ramon, les autres ont traversé la Jordanie par le pont Allenby. Parmi eux, la famille Sarsawi, dont le jeune fils atteint d’un cancer a été envoyé en France avec ses deux parents et ses deux sœurs – une exception rare, la plupart des pays n’autorisant qu’un ou deux accompagnants.

Depuis la fermeture du point de passage de Rafah, Israël a mis en place un mécanisme pour transférer les patients gravement blessés vers des pays volontaires, après un filtrage sécuritaire et un passage par Kerem Shalom. Depuis le lancement de ce programme, plus de 3 700 Gazaouis – principalement des malades et leurs proches – ont été évacués. Les pays d’accueil sont la France, l’Allemagne, l’Italie, la Norvège, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, les États-Unis, le Canada et la Jordanie.

Mais les chiffres restent modestes. Mercredi, seuls 34 patients et 98 accompagnants ont quitté Gaza. L’Espagne en a accueilli 13, la Norvège 8, la France seulement 4. "Ceux qui dénoncent le plus la situation font le moins pour aider", regrette un responsable israélien.

De nombreux Gazaouis expriment par ailleurs leur désespoir face à des conditions de vie dégradées dans la bande de Gaza. "Un pain coûte 10 shekels, on ne peut pas survivre", témoigne Mahna Sarsawi auprès de Ynet. D’autres dénoncent l’accaparement de l’aide par les proches du Hamas. "Les voleurs reçoivent tout, pas nous », lance Omar Khairi, parti seul avec son fils blessé. Sa femme enceinte et ses deux enfants sont restés à Gaza.

Israël affirme vouloir accélérer l’acheminement de l’aide humanitaire, malgré les accusations de blocus. "Nous agissons, pendant que d’autres se contentent de discours", conclut un responsable israélien.