Israël frappe des sites de production de drones du Hezbollah à Beyrouth

L'armée israélienne a mené jeudi soir une série de frappes d'envergure contre la banlieue sud de Beyrouth, ciblant spécifiquement les infrastructures de production de drones du Hezbollah. L'opération a débuté après qu'Avichay Adraee, porte-parole de Tsahal en arabe, ait publié un avertissement d'évacuation concernant quatre bâtiments dans les quartiers d'Al-Hadat, Haret Hreik et Borj al-Barajneh. Les bombardements ont provoqué des embouteillages monstres dans la Dahiyeh, les habitants tentant de fuir la zone. Selon les rapports libanais, quinze frappes de drones et six attaques d'avions de combat ont été recensées jusqu'à 23h00, suivies d'explosions supplémentaires avant minuit.

Tsahal a précisé avoir visé "des sites de production et des entrepôts de drones utilisés par l'unité aérienne du Hezbollah (127)". Le porte-parole militaire a souligné que "l'unité aérienne a lancé plus de 1 000 drones explosifs et de reconnaissance vers le territoire israélien" durant les combats précédents. "Malgré l'accord entre Israël et le Liban, l'unité aérienne de l'organisation continue ses activités terroristes et renforce ses capacités", a déclaré l'armée israélienne. Les forces ajoutent que "l'unité œuvre à produire des milliers de drones sous la direction et le financement d'éléments terroristes iraniens".

L'armée libanaise était initialement entrée dans les bâtiments menacés sur ordre du commandant Rodolphe Haikel, avant de se retirer selon le journal pro-Hezbollah Al-Akhbar. Il s'agit de la frappe la plus importante menée par Israël au Liban depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Le ministre de la Défense Israël Katz a déclaré : "Nous ne permettrons à aucune partie de créer des menaces contre les localités du Nord et l'ensemble des citoyens israéliens." Des attaques similaires ont également eu lieu dans le sud du Liban, notamment à Ain Qana.