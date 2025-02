Israël-Hamas : les négociations s'accélèrent pour la reprise de l'accord sur les otages

Les négociations pour la libération des otages entrent dans une phase cruciale. Selon Al-Arabiya, Israël a fait savoir aux médiateurs qu'elle souhaite poursuivre l'accord de cessez-le-feu à Gaza tel quel, tandis que le Hamas affirme son "engagement envers l'accord". Le groupe terroriste doit transmettre d'ici demain la liste des otages qui seront libérés samedi. Une réunion élargie entre la direction du Hamas et de hauts responsables égyptiens est prévue aujourd'hui. Des sources égyptiennes ont déclaré au journal qatari Al-Arabi Al-Jadid que la délégation du Hamas, dirigée par Khalil al-Hayya, a terminé une réunion avec le chef du renseignement égyptien Hassan Rashad. Selon ces sources, "les efforts de médiation ont jusqu'à présent réussi à résoudre plusieurs questions humanitaires qui étaient en litige".

À deux jours de la date limite fixée par les États-Unis et Israël, le nombre exact d'otages exigé pour samedi à midi reste incertain. Dans la nuit, les conseillers du président Trump se sont entretenus avec les familles d'otages américains sur les derniers développements, soulignant que le président "reste engagé pour la libération de tous les otages".

Le secrétaire d'État américain Mark Rubio effectuera une visite au Moyen-Orient, débutant en Israël samedi soir avant de se rendre aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. "La visite se concentrera sur la libération des otages détenus par le Hamas, la progression de la deuxième phase de l'accord et les actions contre l'influence déstabilisatrice de l'Iran dans la région", précise le département d'État américain.

En Israël, les autorités envisagent de demander au Hamas, via les médiateurs, d'élargir la liste des otages devant être libérés dans le cadre de la première phase de l'accord. Cette demande fait suite à de nouveaux témoignages de captivité révélant que d'autres otages, non inclus dans la liste actuelle, sont dans un état précaire, malades et blessés.