Israël-Hamas : six mois de guerre en dates et images marquantes

Il y a exactement six mois, le 7 octobre, le Hamas et diverses factions terroristes de Gaza lançaient une offensive dans le sud d'Israël qui entraînait la mort de 1 200 personnes, dont 800 civils. Cette attaque, la plus meurtrière de l'histoire du pays mais aussi la plus dévastatrice pour la communauté juive depuis la Seconde Guerre mondiale, a laissé une société entière traumatisée. En réponse à cette agression, Israël jure de détruire le Hamas.

Le 27 octobre, l'État hébreu lance son incursion dans la bande de Gaza. Depuis ce jour, quelque 12 000 terroristes y auraient été tués, affirme Tsahal. Le ministère de la Santé, aux mains du Hamas, déplore lui plus de 33 000 victimes.

La communauté internationale dénonce la situation humanitaire désastreuse dans laquelle se trouve la bande de Gaza, et appelle à un cessez-le-feu. 133 otages sont toujours détenus par diverses factions terroristes à Gaza. Sur ce chiffre, seuls 95 sont présumés vivants.

AP Photo/Fatima Shbair, File

A l'aube du 7 octobre, à 6h29 exactement, des terroristes du Hamas et d'autres factions terroristes de Gaza lancent des missiles sur le sud et le centre d'Israël, déclenchant des sirènes d'alerte et plongeant le pays dans le chaos. Dans le même temps, à l'aide d'explosifs, ils traversent la barrière de sécurité. 3000 terroristes de Gaza infiltrent kibboutz, localités israéliennes, et le festival de musique Nova où 364 jeunes, hommes et femmes, sont massacrés.

Courtesy: October7.org

Le bilan de l'attaque en Israël est lourd : 1 200 morts et plus de 240 personnes kidnappées. En réponse, Israël annonce des opérations de contre-offensive contre le Hamas.

AP/Abed Khaled

Israël déclare officiellement l'état de guerre en vertu de l'article 40A, la première déclaration de ce type depuis la guerre de Kippour de 1973. Dans un geste historique, le pays rappelle 300 000 réservistes, la plus grande mobilisation de son histoire. L'objectif déclaré annoncé "est d'éliminer les capacités militaires du Hamas et de mettre fin à sa gouvernance de la bande de Gaza".

AP-Evan Vucci

Le 17 octobre, au lendemain d'une frappe attribuée par erreur à Israël sur l'hopital l’hôpital Al-Ahli à Gaza, le président américain Joe Biden atterrit à l'aéroport Ben Gourion pour manifester son soutien à l'État hébreu et tenter d'éviter un conflit régional plus large : "Ce n'est pas vous", affirme-t-il en référence à la frappe. Il attribue officiellement l'explosion de l'hôpital à une roquette tirée par des terroristes de Gaza et retombée sur le territoire.

Fin novembre, le gouvernement israélien ratifie un accord négocié par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis entre Israël et le Hamas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou précise qu'il ne s'agit que d'une trêve et que la campagne militaire reprendra après le cessez-le-feu. Une centaine d'otages, principalement les femmes et enfants, sont libérés.

Les deux enfants Bibas, dont le petit Kfir 9 mois, son frère Ariel, 4 ans, le 7 octobre, et leur mère ne font pas partie de l'échange. Le Hamas déclare ne pas savoir où ils sont et affirme qu'ils sont détenus par une autre faction terroriste. Quelque jours plus tard, il les annonce morts, sans pour autant fournir de preuves.

Courtesy of the families

Après deux prolongations, les pourparlers sur le cessez-le-feu échouent, les combats reprennent tout comme les pourparlers entre Israël et le Hamas, sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et de la France. A Gaza, l'escalade fait de nombreuses victimes et déplace des centaines de milliers de Palestiniens vers le sud du territoire.

Abed Rahim Khatib/Flash90

En décembre, une opération de l'armée israélienne à Gaza tourne au fiasco. Le porte-parole Daniel Hagari reconnait que Tsahal a tiré par erreur sur trois otages. L'identité des victimes est confirmée après le rapatriement des corps en Israël : Yotam Haim, Samar Talalka, et Alon Shamriz.

Courtesy

Le 26 janvier, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) est accusée par Israël d'employer environ 10 % de membres d'organisations terroristes, dont 13 qui auraient participé directement aux massacres du 7 octobre. Plusieurs pays, dont la Suisse, suspendent leurs financements à l'agence.

Le même jour, la Cour internationale de Justice (CIJ), saisie par l'Afrique du Sud, appelle Israël à prévenir tout acte éventuel de "génocide" à Gaza.

Le 29 février, 118 Palestiniens sont tués lors d'une distribution d'aide humanitaire dans la ville de Gaza, selon le Hamas, qui accuse l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur la foule. L'armée admet des tirs de dispersion. Le 31 mars, les services de sécurité israéliens annoncent avoir obtenu une correspondance interne du Hamas, dans laquelle ses agents reconnaissent que les Palestiniens qui ont perdu la vie lors du drame ont été tués dans une bousculade géante.

AP Photo/Fatima Shbair

Le 1er avril, sept collaborateurs de l'ONG américaine World Central Kitchen sont tués dans une frappe à Gaza, l'armée israélienne reconnaît "une grave erreur". Le président américain Joe Biden qualifie cet acte d'"inacceptable". La Maison Blanche hausse désormais le ton contre son protégé israélien.

Rafah : l'opération qui se fait attendre

Si Benjamin Netanyahou continue d'affirmer vouloir investir le dernier basion du Hamas, Rafah, de nombreuses voix s'élèvent contre cette stratégie militaire dans cette ville du sud de la bande de Gaza où sont réfugiés plus d'un million de Palestiniens déplacés par la guerre.

AP Photo/Fatima Shbair

Le 4 avril, sous la pression des États-Unis qui menacent implicitement de cesser les livraisons d'armes à Israël, le cabinet de guerre israélien approuve en urgence une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza.

6 avril : les Israéliens, mécontents à 62 % du bilan des six mois de guerre à Gaza, manifestent en masse pour demander la démission du gouvernement Netanyahou et le retour des otages.