Israël intensifie ses frappes sur Gaza ; la campagne de vaccination contre la polio suspendue

L'armée israélienne a lancé mardi l'une des plus importantes séries de frappes sur Gaza depuis plusieurs semaines, selon les témoignages des habitants. Ces bombardements massifs surviennent alors que les autorités sanitaires palestiniennes alertent sur l'effondrement imminent du système de santé. Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé la suspension d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite soutenue par l'ONU, qui devait protéger plus de 600 000 enfants. "Sans l'arrivée immédiate des vaccins, nous anticipons une véritable catastrophe. Les enfants et les patients ne doivent pas être utilisés comme monnaie d'échange politique", a déclaré Khalil Deqran, porte-parole du ministère.

Les attaques israéliennes ont touché habitations, campements de tentes et routes, détruisant également des bulldozers et véhicules utilisés pour dégager les décombres et récupérer les corps ensevelis. Sur le front diplomatique, une délégation du Hamas était attendue au Caire pour examiner une nouvelle proposition comprenant une trêve de 5 à 7 ans après la libération de tous les otages et la fin des combats, selon deux sources informées.

Le ministre israélien de la Défense Israel Katz a défendu la position de son pays : "Israël agit en pleine conformité avec le droit international. La situation humanitaire à Gaza est constamment surveillée." Philippe Lazzarini, directeur de l'UNRWA, a pour sa part dénoncé ce qu'il considère comme "une punition collective" : "L'aide humanitaire est utilisée comme monnaie d'échange et comme arme de guerre. Le siège doit être levé, les approvisionnements doivent entrer, les otages doivent être libérés, le cessez-le-feu doit reprendre."