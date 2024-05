LIVE BLOG | Emmanuel Macron exprime son "immense tristesse" après le découverte du corps de Orión Hernández à Gaza

Le président de la Chambre des représentants américaine confirme la venue de Benjamin Netanyahou devant le Congrès "bientôt"

"Nous accueillerons bientôt le Premier ministre Netanyahou au Capitole pour une session conjointe du Congrès. Oui, cela se fera au bon moment et, à mon avis, ce sera une démonstration très forte de soutien au gouvernement israélien au moment où il en a le plus besoin", a déclaré Johnson lors de la réception annuelle de l'ambassade d'Israël aux Etats-Unis. Johnson a déclaré aux journalistes mercredi qu'il travaillait avec Netanyahou "sur une date" et qu'il "enverrait l'invitation officielle cette semaine".

Ces derniers jours, Johnson avait fait pression sur le président démocrate du Sénat, Chuck Schumer, pour qu'il se joigne à l'invitation. Le discours du Premier ministre israélien devrait avoir lieu devant les deux chambres du Congrès.

Selon les publications de ces derniers jours, la question divise le Parti démocrate et suscite beaucoup de colère. Axios a rapporté hier que le membre de haut rang du comité du renseignement de la Chambre des représentants, Jim Himes (D-Conn.), a déclaré que Netanyahu "devrait se concentrer sur la libération des otages, et non sur le fait d'impressionner les législateurs."