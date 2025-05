Israël intercepte un missile yéménite pendant les résultats de l'Eurovision

Un tir de missile depuis le Yémen a déclenché des sirènes d'alerte dans tout le centre d'Israël dans la nuit de samedi à dimanche. L'incident s'est produit à peine trois minutes après l'annonce du résultat de l'Eurovision 2025, où la représentante israélienne Yuval Rafael venait de décrocher une brillante deuxième place. "Un missile a été intercepté", a confirmé le porte-parole de Tsahal dans un communiqué. Plusieurs détonations ont été entendues par les habitants de la région centrale, notamment à Tel-Aviv, dans la plaine côtière et dans le Sharon.

L'attaque a brièvement perturbé le trafic aérien à l'aéroport Ben Gourion, où les décollages et atterrissages ont été suspendus. Selon les services d'urgence Magen David Adom, un seul blessé léger a été signalé à Bat Yam, après s'être heurté en rejoignant un abri. Cette nouvelle frappe intervient seulement 36 heures après l'opération "Couchers de soleil rouges" menée par Israël contre deux ports yéménites majeurs contrôlés par les Houthis. L'armée israélienne avait déployé 15 avions qui ont largué plus de 35 munitions sur les installations portuaires de Hodeida et Al-Salif, après un vol de 2 000 kilomètres nécessitant un ravitaillement en vol. "Nous avons causé des dommages considérables aux Houthis", a déclaré un haut responsable du renseignement de l'armée de l'air israélienne. Selon les sources militaires, les ports, qui constituent une source de renforcement pour les Houthis, "ont été frappés à plusieurs reprises et mis hors service". Les experts estiment qu'il faudra "au moins un mois pour les réhabiliter". Il s'agit de la troisième vague de frappes israéliennes au Yémen depuis le début du mois, après qu'un missile balistique houthi ait réussi à atteindre l'aéroport Ben Gourion début mai.