Israel Katz : "Gaza brûle. Nous ne reculerons pas jusqu'à ce que nos objectifs soient atteints"

Articles recommandés -

L'armée israélienne a mené des frappes aériennes d'envergure sur la ville de Gaza dans la nuit de lundi à mardi, ciblant des dizaines d'infrastructures liées au Hamas en préparation à l'incursion terrestre.

Le ministre de la Défense Israël Katz a réaffirmé ce mardi matin la détermination d'Israël dans cette opération baptisée "Chars de Gédéon II". Sur les réseaux sociaux, il a déclaré : "Gaza est en feu. Tsahal frappe les infrastructures terroristes d'une main de fer, et les soldats de Tsahal se battent vaillamment pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas. Nous ne reculerons pas tant que ces objectifs ne seront pas atteints."

Lors du début des frappes, Donald Trump a publié un message sur les réseaux sociaux mettant en garde le Hamas contre l'utilisation d'otages comme boucliers humains.

"J'ai lu des informations selon lesquelles le Hamas aurait déplacé les otages à la surface et les utiliserait comme boucliers humains. J'espère que les dirigeants du Hamas savent à quoi s'attendre s'ils agissent ainsi", a écrit le président américain, avant d'ajouter : "C'est une horreur humaine, comme peu en ont vu auparavant. Ne laissez pas cela se produire, sinon tout est ouvert. Libérez tous les otages maintenant."

Benjamin Netanyahou a rapidement réagi à ces déclarations, exprimant ses chaleureux remerciements. "Merci président Trump pour votre soutien sans compromis à la lutte d'Israël contre le Hamas et pour la libération de tous nos otages."