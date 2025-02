Israël Katz impose des sanctions aux prisonniers libérés qui reçoivent des paiements de l'Autorité palestinienne

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a décrété mardi l'imposition de sanctions aux prisonniers de sécurité libérés, résidents et citoyens de l'État d'Israël, qui reçoivent un paiement de l'Autorité palestinienne (AP), conformément à la recommandation du Quartier général de la lutte contre le terrorisme économique du ministère de la Défense et en coopération avec le service de sécurité intérieure du Shin Bet.

Les sanctions ont été imposées dans le cadre de la campagne économique menée par les services de sécurité contre les organisations terroristes, notamment les paiements de l'AP aux prisonniers de sécurité. Les fonds dont le ministre de la Défense a ordonné la saisie ont été versés par l'AP aux terroristes purgeant des peines dans les prisons israéliennes, aux prisonniers libérés et à leurs familles en guise de compensation pour les actes terroristes qu'ils ont commis. Les infractions comprennent la tentative d’enlèvement de soldats, la préparation d’explosifs, la contrebande d'armes, etc.

Defense ministry

Après l’imposition des sanctions, les forces de police israéliennes et des membres du service de renseignement militaire ont effectué des descentes aux domiciles des personnes visées par les mandats d’arrêt et ont saisi des biens et de l’argent liquide d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de shekels.

Conformément au rapport soumis par le ministre de la Défense au Cabinet sur les paiements de l'AP aux terroristes en 2024, 470 millions de shekels (125 millions d'euros) des fonds de règlement destinés à l'AP ont été gelés et seront transférés pour indemniser les victimes du terrorisme et les familles des victimes du terrorisme.

"Nous ne permettrons pas à l’Autorité palestinienne de continuer à récompenser les terroristes qui assassinent et blessent des citoyens israéliens. L’argent du sang que l’AP verse aux terroristes alimente le terrorisme", a déclaré Israël Katz. "L’État d’Israël est engagé dans une guerre globale contre le terrorisme et quiconque choisit d’agir contre l’État d’Israël en paiera le prix fort. La campagne économique menée contre le terrorisme se poursuivra, et les paiements de l’Autorité palestinienne aux terroristes seront réprimés de manière intransigeante. Les fonds gelés seront transférés pour indemniser les familles des victimes du terrorisme, au lieu d'être utilisés comme récompense pour les meurtriers".