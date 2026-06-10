Israël Katz : "La campagne contre l’Iran est loin d’être terminée"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé mercredi que la confrontation avec l’Iran était loin d’être achevée, tout en réaffirmant la détermination d’Israël à poursuivre ses opérations contre les alliés régionaux de Téhéran. S’exprimant lors de la cérémonie de remise du Prix de la Défense d’Israël, il a souligné que les forces israéliennes continuaient d’agir au Liban contre le Hezbollah, organisation terroriste soutenue par l’Iran.

Selon Katz, Tsahal poursuit ses frappes contre les infrastructures et les membres du Hezbollah dans le sud du Liban afin de garantir la sécurité des habitants du nord d’Israël. Il a notamment évoqué une opération menée la veille dans un quartier de Tyr, où l’armée israélienne a frappé des terroristes du Hezbollah qui, selon lui, s’y étaient retranchés avant le retour des habitants dans la zone.

Le ministre a également rejeté les tentatives iraniennes de lier les différents fronts régionaux, affirmant qu’Israël continuerait à agir contre les menaces émanant du Hezbollah indépendamment des développements sur d’autres théâtres.

S’adressant directement à l’Iran, Katz a averti qu’il serait prématuré de considérer le conflit comme terminé. "Nous ne devons pas penser que le travail est achevé ; la campagne contre l’Iran est loin d’être terminée", a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’Israël était prêt à répondre à toute nouvelle attaque iranienne, affirmant que la République islamique subirait "un coup sévère" si elle décidait de s’en prendre à l’État hébreu.

Le ministre a enfin assuré que l’armée israélienne disposait des capacités nécessaires pour mener, si besoin, de nouvelles opérations d’envergure contre des cibles iraniennes, réaffirmant la volonté du gouvernement de contrer l’influence de Téhéran dans la région.