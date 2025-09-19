Israel Katz menace le leader des Houthis : "Votre heure viendra"

Articles recommandés -

Au terme d’une nouvelle semaine d’hostilités entre Israël et les Houthis marquée par des tirs de missiles balistiques et de drones auxquels Tsahal a répliqué par des frappes contre le port d’al-Hodeida, le ministre Israel Katz a adressé une mise en garde directe au leader houthi, Abd al-Malik al-Houthi.

Sur son compte X, Israel Katz s’est adressé au chef de la milice terroriste en des termes sans équivoqiue : « Abd al-Malik al-Houthi, ton heure viendra », a-t-il écrit, ajoutant que le responsable serait « envoyé rencontrer l’ensemble de son gouvernement et tous les membres déchus de l’axe du mal », faisant allusion à la récente élimination par Tsahal de la majorité des ministres formant le gouvernement houthi.

Katz a également évoqué le slogan figurant sur les uniformes des terroristes houthis, lequel appelle à la haine contre Israël et les Juifs, et affirmé que ce message serait remplacé par le drapeau israélien : « Le slogan inscrit sur le drapeau houthi sera remplacé par le drapeau bleu et blanc qui flottera dans la capitale d’un Yémen uni », a-t-il déclaré.

Ces propos interviennent alors que la menace houthie s'amplifie sur le sol israélien : en une semaine, des drones houthis ont frappé l'aéroport et un hôtel dans la ville balnéaire d'Eilat.