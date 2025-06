Israël Katz menace le nouveau chef du Hezbollah et évoque une élimination ciblée

Articles recommandés -

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a lancé vendredi un avertissement à peine voilé au secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, évoquant une possible élimination ciblée. Cette menace intervient après que Qassem a publiquement réaffirmé le soutien de son organisation à l'Iran et à son guide suprême Ali Khamenei. "Le secrétaire général du Hezbollah n'apprend pas la leçon de ses prédécesseurs", a déclaré Katz, faisant référence aux éliminations de Hassan Nasrallah et Hachem Safi al-Din, les deux dirigeants précédents de l'organisation terroriste chiite. Dans une déclaration officielle jeudi soir, Qassem avait dénoncé les "menaces du président américain d'attaquer le guide suprême et l'Iran", qualifiant cela d'"agression contre tous les peuples de la région". Il avait ajouté : "Nous, au Hezbollah, nous tenons aux côtés de l'Iran et nous agirons comme nous le jugeons approprié face à cette agression israélo-américaine brutale."

Katz a répliqué en avertissant le "proxy libanais" de faire preuve de prudence : "Je suggère au proxy libanais d'être prudent et de comprendre qu'Israël a perdu patience envers les terroristes qui la menacent. S'il y a du terrorisme, il n'y aura pas de Hezbollah." Ces déclarations font suite aux menaces directes formulées mercredi par Katz contre Khamenei lui-même, déclarant qu'"un dictateur comme Khamenei ne devrait pas être autorisé à exister". Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a toutefois critiqué le ton direct de son ministre, préconisant plus de retenue dans les déclarations publiques en temps de guerre.