Israel Katz : "Nous ne permettrons pas au sud de la Syrie de devenir un autre sud-Liban"

Israël a revendiqué une vague de frappes aériennes dans le sud de la Syrie durant la nuit de mardi à mercredi, ciblant des installations militaires comprenant des postes de commandement et des sites abritant des armements. Ce matin, le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a affirmé que ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle politique de démilitarisation du sud de la Syrie, annoncée seulement cette semaine. "Nous ne permettrons pas au sud de la Syrie de devenir un autre sud-Liban. Toute tentative des forces du régime syrien et des organisations terroristes de s'implanter dans la zone de sécurité du sud de la Syrie sera accueillie par le feu", a déclaré le ministre Katz. "L'armée de l'air frappe actuellement avec force dans le sud de la Syrie dans le cadre de la nouvelle politique que nous avons définie, et le message est clair."

Le ministre a insisté sur le fait qu'Israël "ne mettra pas en danger la sécurité de nos citoyens" face à ces menaces potentielles.

Des sources syriennes ont rapporté que deux personnes ont été tuées lors de ces frappes intensives. Peu après, Tsahal a précisé que "la présence d'équipements et de forces militaires dans la partie méridionale de la Syrie constitue une menace pour les citoyens israéliens. Tsahal continuera d'agir pour éliminer toute menace contre les citoyens de l'État d'Israël."

Cette nouvelle politique a été dévoilée cette semaine par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense lors d'une cérémonie de fin de cours d'officiers. Dans son discours, Katz avait indiqué : "Nos yeux sont ouverts sur toute la région - et aujourd'hui particulièrement vers la Syrie. Nous nous sommes engagés à ne pas permettre un retour à la réalité du 7 octobre - et il en sera ainsi."

Netanyahu a précisé que l'exigence israélienne porte sur une "démilitarisation complète des provinces de Deraa, Sweida et Quneitra dans le sud de la Syrie." Il a ajouté : "Nos forces resteront sur la couronne du mont Hermon et dans la zone tampon pour une durée indéterminée, afin de protéger nos localités et de contrer toute menace."