Israël Katz : "Tant que les tirs de missiles se poursuivront, l'Iran paiera un prix douloureux"

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a affirmé que les frappes menées récemment contre l’industrie pétrochimique iranienne visaient à affaiblir durablement les capacités économiques et militaires de Téhéran. Lors d’une réunion sécuritaire avec les plus hauts responsables de la défense, il a averti que l’Iran "paiera un prix douloureux" tant que les tirs de missiles contre Israël se poursuivront.

Selon lui, le secteur pétrochimique représente une source majeure de financement pour les Gardiens de la révolution, qu’il qualifie d’"organisation terroriste", générant environ 18 milliards de dollars en deux ans. Il a également affirmé que cette industrie joue un rôle direct dans la production de missiles balistiques, en constituant un pilier central de l’économie iranienne et de ses capacités militaires.

Le ministre a souligné que les frappes aériennes israéliennes menées ces derniers jours ont ciblé des sites clés, paralysant une partie des activités industrielles, après des attaques déjà menées contre des installations sidérurgiques et d’autres infrastructures stratégiques. Il a indiqué que ces opérations s’inscrivent dans une stratégie visant à affaiblir progressivement les capacités du régime iranien à soutenir des actions hostiles contre Israël.

Par ailleurs, Israël Katz a salué la coopération étroite avec les États-Unis, évoquant notamment le récent sauvetage d’équipages américains en Iran, qu’il a présenté comme une illustration du partenariat stratégique entre les deux pays, "même dans les moments les plus complexes".

Enfin, il a assuré que l’armée israélienne poursuivra ses opérations "avec force" sur le territoire iranien, affirmant que le front intérieur israélien fait preuve de résilience face aux attaques et que les objectifs de guerre seront atteints.