Israël Katz : "Tsahal a lancé une opération terrestre au Liban pour éliminer la menace terroriste comme à Gaza"

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé que Tsahal a entamé une manœuvre terrestre au Liban afin d’éliminer les menaces pesant sur les habitants du nord d’Israël. Cette déclaration a été faite à l’issue d’une réunion d’évaluation sécuritaire tenue lundi matin avec plusieurs hauts responsables militaires et du renseignement.

"Tsahal a commencé une manœuvre terrestre au Liban pour éliminer les menaces et protéger les habitants de la Galilée et du nord", a déclaré Israël Katz. Selon lui, l’objectif de l’opération est de garantir la sécurité des localités du Galilée et de sécuriser durablement la frontière. Il a ajouté que les centaines de milliers d’habitants chiites du sud du Liban ayant quitté leurs foyers ne pourront pas retourner dans les zones situées au sud du fleuve Litani tant que la sécurité des populations israéliennes ne sera pas assurée.

Le ministre a également indiqué que lui-même et le Premier ministre Benjamin Netanyahou ont ordonné à l’armée de détruire les infrastructures terroristes situées dans les villages proches de la frontière libanaise. "Nous avons donné instruction à Tsahal de détruire les infrastructures terroristes dans les villages proches de la frontière afin d’empêcher les menaces et le retour du Hezbollah dans la zone", a-t-il affirmé. Selon lui, cette stratégie s’inspire des opérations menées par Israël contre les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza, notamment à Rafah et à Beit Hanoun.

Israël Katz a également lancé un avertissement au chef du Hezbollah, Naim Qassem. "Le Hezbollah paiera un prix lourd pour son agression et pour son rôle dans l’axe iranien qui cherche à détruire Israël", a-t-il déclaré, accusant le dirigeant du groupe de se cacher tandis que le conflit provoque le déplacement de nombreux civils au Liban. "Nous avons promis la sécurité aux habitants du nord et nous tiendrons cette promesse", a-t-il ajouté, affirmant qu’Israël poursuivra ses opérations jusqu’à atteindre cet objectif.