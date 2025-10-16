Israël : l’état-major de Tsahal commémore les deux ans du 7 octobre à Nahal Oz

L’armée israélienne a organisé jeudi une cérémonie de commémoration sur la base de Nahal Oz, à l’occasion du deuxième anniversaire de l’attaque du 7 octobre 2023. L’ensemble du forum de l’état-major de Tsahal a pris part à cet hommage, en présence de Yiska Steinberg, veuve du colonel Yonatan Steinberg, ancien commandant de la brigade Nahal, tombé au combat ce jour-là.

À 6h29, heure exacte du début de l’attaque, les officiers ont observé une minute de silence en mémoire des victimes du massacre du 7 octobre et de la guerre. Par la suite, le colonel Ido Kes, chargé de l’enquête opérationnelle sur les combats de Nahal Oz, a présenté au forum les conclusions de son rapport.

Un panel intitulé "Mémoire, responsabilité, héroïsme et espoir" s’est ensuite tenu sous la direction du général Dado Bar Kalifa, chef de la direction des ressources humaines de Tsahal. Y ont participé le major Bar Zonshine, qui a combattu dans la région du Néguev occidental, Ashira Greenberg, veuve du lieutenant-colonel Tomer Greenberg, ancien commandant du bataillon "Gideon" (13), le chef adjoint de la sécurité de Nahal Oz, Nisan De Kalo, ainsi que la rescapée de captivité Han Goldstein Almog.

Le chef d’état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a pris la parole lors de la cérémonie. "En ce jour, nous regardons en face l’échec du 7 octobre, tout en levant les yeux vers l’avenir", a-t-il déclaré. "Nous nous inclinons devant les civils, les commandants et les soldats qui ont fait preuve d’un courage extraordinaire. Notre devoir moral est de continuer à accompagner les familles endeuillées, les blessés physiques et psychologiques, ainsi que les rescapés de captivité. Nous ne nous reposerons pas tant que le dernier otage et le dernier disparu ne seront pas ramenés."

Eyal Zamir a souligné que l’armée poursuivait un travail d’enquête et d’apprentissage : "Nous avons étudié les combats, présenté les conclusions aux communautés et continuons à intégrer les leçons tirées. Tsahal ne répétera pas les erreurs du passé."

Il a également annoncé la création d’un Comité des distinctions pour honorer les nombreux actes de bravoure observés durant les affrontements. "De la douleur et de la perte sont nés d’innombrables récits d’héroïsme qu’il nous appartient de reconnaître", a-t-il affirmé.

Enfin, le chef d’état-major a insisté sur la résilience et la préparation de l’armée : "Grâce à la ténacité de nos soldats et de nos commandants, nous avons atteint des positions de force qui nous permettent d’agir à tout moment si nécessaire. La campagne n’est pas terminée, mais Tsahal a le devoir de transformer ces deux années de guerre et de deuil en un élan de reconstruction et d’espoir."