Israël : la mère de Matan Angrest accuse le gouvernement de sacrifier les otages pour des objectifs politiques

"Je n’aurais jamais imaginé que, face à une opportunité de ramener nos enfants, le gouvernement pose des conditions et choisisse de ne pas agir"

Anat Angrest, mère de l'otage Matan Angrest

À l’approche du 700e jour de captivité de son fils Matan Angrest, enlevé par le Hamas le 7 octobre 2023 lors de l’attaque contre le poste de Nahal Oz, Anat Angrest exprime sa colère contre le gouvernement israélien. Invitée ce mardi à une émission de la radio publique Kan Reshet Bet, elle dénonce une politique qui, selon elle, privilégie l’idéologie à la vie des otages.

"Je sais désormais que Matan est toujours là-bas pour permettre à l’idéologie de Ben Gvir et Smotrich de se réaliser : conquérir Gaza", accuse-t-elle, reprochant au gouvernement Netanyahou de refuser les compromis nécessaires pour parvenir à un accord d’échange.

La vidéo du lynchage de Matan Angrest révélée ce soir

Anat Angrest déplore l’absence de discussions sérieuses sur une négociation avec le Hamas au sein du cabinet de guerre. "Je n’aurais jamais imaginé que, face à une opportunité de ramener nos enfants, le gouvernement pose des conditions et choisisse de ne pas agir", déclare-t-elle, estimant que les valeurs sur lesquelles elle a élevé ses enfants "se sont effondrées".

Elle critique aussi l’intensification des opérations militaires à Gaza, qu’elle considère comme une menace directe pour les otages : "Ils envoient des soldats dans des zones où ils savent qu’il y a des captifs, au risque de les sacrifier".

Enregistrement de Matan Angrest : émotion à la Knesset

Anat Angrest appelle les soldats, leurs familles et la société israélienne à demander des réponses : "Avant d’entrer dans Gaza, exigez de savoir où se trouvent les otages et quelle est la stratégie. Aujourd’hui, le gouvernement est prêt à sacrifier Matan et d’autres soldats".

Face à l’absence d’avancées, elle annonce le durcissement des actions de protestation : dès demain, elle et d’autres mères d’otages, de réservistes et de soldats manifesteront devant la résidence de Benjamin Netanyahou à Jérusalem pour exiger "une véritable offre d’accord, la fin de la guerre et le retour de tous les captifs".

"Je n’ai pas dormi depuis deux ans", conclut-elle. "Nous demandons simplement une chose : arrêter la guerre et ramener nos enfants."

