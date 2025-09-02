Israël : la mère de Matan Angrest accuse le gouvernement de sacrifier les otages pour des objectifs politiques

Articles recommandés -

À l’approche du 700e jour de captivité de son fils Matan Angrest, enlevé par le Hamas le 7 octobre 2023 lors de l’attaque contre le poste de Nahal Oz, Anat Angrest exprime sa colère contre le gouvernement israélien. Invitée ce mardi à une émission de la radio publique Kan Reshet Bet, elle dénonce une politique qui, selon elle, privilégie l’idéologie à la vie des otages.

"Je sais désormais que Matan est toujours là-bas pour permettre à l’idéologie de Ben Gvir et Smotrich de se réaliser : conquérir Gaza", accuse-t-elle, reprochant au gouvernement Netanyahou de refuser les compromis nécessaires pour parvenir à un accord d’échange.

Anat Angrest déplore l’absence de discussions sérieuses sur une négociation avec le Hamas au sein du cabinet de guerre. "Je n’aurais jamais imaginé que, face à une opportunité de ramener nos enfants, le gouvernement pose des conditions et choisisse de ne pas agir", déclare-t-elle, estimant que les valeurs sur lesquelles elle a élevé ses enfants "se sont effondrées".

Elle critique aussi l’intensification des opérations militaires à Gaza, qu’elle considère comme une menace directe pour les otages : "Ils envoient des soldats dans des zones où ils savent qu’il y a des captifs, au risque de les sacrifier".

Anat Angrest appelle les soldats, leurs familles et la société israélienne à demander des réponses : "Avant d’entrer dans Gaza, exigez de savoir où se trouvent les otages et quelle est la stratégie. Aujourd’hui, le gouvernement est prêt à sacrifier Matan et d’autres soldats".

Face à l’absence d’avancées, elle annonce le durcissement des actions de protestation : dès demain, elle et d’autres mères d’otages, de réservistes et de soldats manifesteront devant la résidence de Benjamin Netanyahou à Jérusalem pour exiger "une véritable offre d’accord, la fin de la guerre et le retour de tous les captifs".

"Je n’ai pas dormi depuis deux ans", conclut-elle. "Nous demandons simplement une chose : arrêter la guerre et ramener nos enfants."