Le cabinet politico-sécuritaire israélien se réunit mardi à 16h00 pour approuver les plans de prise de la ville de Gaza. Cependant, la séance devrait être considérablement écourtée en raison de l'agenda chargé du Premier ministre Benjamin Netanyahou, invité dans la soirée à un événement du conseil régional de Mateh Binyamin.

Netanyahou est attendu à l'événement à 19h00, ce qui ne laisse que peu de temps pour les débats. Cette contrainte horaire contraste avec la dernière réunion restreinte de jeudi dernier, qui avait duré pas moins de 7 heures, jusqu'à 3h00 du matin. L'événement célèbre les 17 ans de "renouveau et d'établissement" du conseil de Binyamin et aura lieu au restaurant Vista Jerusalem, en présence du ministre de la Défense Israël Katz et du ministre des Finances Betsalel Smotrich.

Plus tôt ce mois-ci, après un long débat nocturne, le cabinet avait approuvé une prise de contrôle de la ville de Gaza avec une action militaire intensive, tout en assurant l'aide humanitaire à la population civile hors des zones de combat. Le chef d'état-major Eyal Zamir avait proposé une alternative qui n'avait pas été retenue.

Lors de ce vote, Netanyahou avait soumis tous les articles séparément pour permettre aux ministres de s'opposer à certaines parties. Les ministres Ben Gvir et Smotrich s'étaient opposés au plan, estimant qu'il ne s'agissait que d'une "action intensive" et non d'une véritable "conquête". Ils avaient également voté contre les clauses concernant la distribution d'aide humanitaire. Ben Gvir s'était en outre opposé aux articles sur l'après-guerre, reprochant l'absence de mentions sur l'encouragement à l'émigration et l'annexion.

Le plan adopté se concentre sur la ville de Gaza, prévoyant l'évacuation des civils sur environ deux mois, avec une date limite symbolique fixée au 7 octobre. Dans un premier temps, Tsahal n'envisage pas d'entrer dans les camps du centre, ce qui signifie qu'environ un million de personnes devraient quitter la ville.

Contrairement aux déclarations publiques, la possibilité d'un accord partiel sur les otages n'est pas écartée. Si le Hamas exprimait sa volonté de négocier, l'opération sur Gaza serait suspendue. Le cabinet ne discutera toutefois pas aujourd'hui de cette question d'accord partiel, se concentrant exclusivement sur l'approbation des plans militaires.