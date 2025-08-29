Israël : le cabinet de sécurité n'aurait pas été informé des plans pour Gaza

Articles recommandés -

De fortes tensions émergent entre les responsables politiques israéliens et les chefs de la sécurité concernant la stratégie à adopter à Gaza. Selon une information de N12 publié jeudi, plusieurs hauts responsables sécuritaires accusent le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer de retenir des informations essentielles sur les projets militaires et politiques liés à la bande de Gaza.

"C’est Netanyahou et Dermer contre le reste du monde", aurait confié un membre du cabinet à la chaîne N12. D’après plusieurs sources, les responsables militaires et les membres du cabinet restreint se sentent exclus des prises de décision. "Le Premier ministre ne partage rien avec nous au-delà des déclarations officielles", déplore un haut responsable de la sécurité.

Cette opacité alimente des divergences profondes entre l’état-major de l’armée et le gouvernement sur les modalités d’une éventuelle occupation de Gaza et sur les conditions d’un futur accord. Certains membres du cabinet ont comparé la situation à celle du dossier iranien, où le secret était total, mais où la concertation interne restait active, ce qui ne serait pas le cas pour Gaza.

Les inquiétudes s’accentuent également concernant les discussions menées par Dermer à Washington, jugées trop longues. Des responsables sécuritaires redoutent que ces négociations ne mettent en danger les otages encore détenus dans la bande de Gaza. "Il y a des otages pour lesquels chaque minute peut faire la différence entre la vie et la mort", avertit une source militaire.

Ces tensions surviennent alors que l’armée israélienne se prépare à une vaste offensive sur la ville de Gaza, avec le rappel de 60 000 réservistes pour renforcer les opérations.