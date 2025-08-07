Israël : le cabinet de sécurité s'apprête à approuver le plan de conquête de la bande de Gaza

Articles recommandés -

Le cabinet de sécurité israélien devrait approuver jeudi un plan de conquête de la bande de Gaza, selon des informations révélées mercredi par l'ensembles des médias israéliens. Cette opération militaire d'envergure marquerait une escalade significative dans le conflit en cours.

Le plan prévoit des manœuvres de Tsahal dans deux zones stratégiques : les camps du centre de Gaza et la ville de Gaza elle-même. L'opération pourrait s'étendre sur plusieurs mois, nécessitant une mobilisation massive des réservistes selon le principe : "un maximum de force pour un minimum de temps".

Cette initiative intervient après les résultats limités de l'opération "Chars de Gédéon" et l'échec des négociations en cours. Le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, avait initialement exprimé ses réticences face à ce projet, craignant pour la vie des otages et l'épuisement des forces armées. Malgré ces réserves, il a finalement déclaré : "Ce que le niveau politique décidera, nous l'exécuterons."

Objectifs stratégiques multiples

Le plan principal vise l'occupation de la ville de Gaza et des camps centraux sur une période estimée à cinq mois. Pour la première fois, Tsahal pénétrerait dans les camps du centre pour frapper les derniers bastions du pouvoir du Hamas. L'objectif affiché est de repousser la population gazaouie vers le sud, dans la région de Mawasi, facilitant potentiellement un plan d'émigration "volontaire".

Une stratégie alternative prévoit l'encerclement de ces zones par l'arrêt de l'aide humanitaire et des raids ciblés depuis des positions dominantes, sans déploiement complet. Cette approche viserait à épuiser le Hamas tout en préservant les possibilités de négociation.

Pressions internationales

Les pays médiateurs, via les États-Unis, exercent une pression intense sur Israël pour éviter cette escalade, tout en poussant simultanément le Hamas à reprendre les pourparlers. Un responsable israélien estime cependant que les chances d'un retour du Hamas à la table des négociations avant l'approbation du plan sont "quasi nulles".

Le Premier ministre Netanyahou, qui a présidé mardi une réunion sécuritaire de trois heures, semble déterminé à avancer vers "la conquête de la bande". La décision finale sera prise lors de la session du cabinet prévue jeudi soir à Jérusalem, marquant potentiellement un tournant majeur dans ce conflit prolongé.