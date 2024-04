Sous la pression de Biden, le cabinet israélien approuve l’augmentation "immédiate" de l’aide humanitaire à Gaza

Le cabinet politique et de sécurité israélien a approuvé, jeudi soir, une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza, autorisant le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre du gouvernement d’urgence Benny Gantz, à "prendre des mesures immédiates pour augmenter l'aide humanitaire à la population civile de la bande de Gaza", a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué. "Cette aide accrue permettra d'éviter une crise humanitaire et est nécessaire pour assurer la poursuite des combats et atteindre les objectifs de la guerre".

AP Photo/Fatima Shbair

Pour faciliter l'acheminement de l'aide, Israël autorisera temporairement le débarquement des marchandises destinées à Gaza dans le port d'Ashdod, mesure qui avait été interrompue après l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre. Le point de passage d'Erez, au nord de Gaza, sera temporairement ouvert pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire, alors que la plus grande partie de l’aide entrera par le point de passage de Kerem Shalom.

Yonatan Sindel/Flash90

Itamar Ben Gvir a annoncé qu’il s’était opposé en compagnie d’autres ministres à une telle mesure, précisant qu’elle n’avait pas été soumise à un vote. "La bonne façon de ramener nos otages est de cesser d'envoyer de l'aide à Gaza et de poser une condition : un acte humanitaire seulement en échange d'un acte humanitaire", a-t-il affirmé. Il a également déploré que l’offensive à Rafah n’ait pas encore démarré : "C'est une honte qu'au lieu d'entrer à Rafah, certains préfèrent s'engager à faire entrer à Gaza des biens qui finissent directement dans les mains du Hamas. Nous devons entrer à Rafah maintenant !".

Cette autorisation urgente provient au lendemain d'une conversation tendue entre le Premier ministre israélien et le président américain, conversation au cours de laquelle Joe Biden a indiqué à Benjamin Netanyahou que la politique de Washington concernant la guerre à Gaza "changerait fondamentalement" si Israël ne mettait pas en œuvre une série de mesures concrètes pour faire face à la crise humanitaire et protéger les travailleurs humanitaires.