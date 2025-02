Israël : Les corps de la famille Bibas inhumés à Tsohar après un hommage national

Les corps de Shiri, Ariel et Kfir Bibas, enlevés du kibboutz Nir Oz lors de l'attaque du 7 octobre et assassinés pendant leur captivité à Gaza, ont été inhumés mercredi au cimetière de Tsohar dans la région d'Eshkol. Des dizaines de milliers d'Israéliens se sont rassemblés pour leur rendre un dernier hommage lors d'une procession qui a débuté à Rishon LeZion et s'est terminée au carrefour de Shaar HaNegev. Des cérémonies et des rassemblements en mémoire de la famille ont également eu lieu dans de nombreux autres endroits à travers le pays, y compris dans des écoles. La cérémonie funéraire s'est déroulée en présence des seuls membres de la famille et de leurs proches, mais les éloges funèbres ont été diffusés avec leur accord par le Bureau de presse du gouvernement.

À Rishon LeZion, une foule immense venue de tout le pays a attendu le passage des cercueils avec des drapeaux israéliens, des ballons orange et des pancartes "Pardon". Certains ont éclaté en sanglots à la vue des cercueils et ont entonné l'hymne national "Hatikva". Yarden Bibas, mari de Shiri et père d'Ariel et Kfir, libéré de captivité du Hamas, accompagnait le minibus transportant les cercueils de sa femme et de ses jeunes enfants. La foule a scandé "Yarden, pardon", et à un moment du cortège funèbre, Yarden a été filmé faisant un signe de cœur avec ses mains aux personnes alignées le long de la route.

"Nous avons commencé le voyage funéraire, accompagnés par les masses du peuple d'Israël. Nous vous voyons et vous entendons, nous sommes émus et fortifiés par vous. Yarden s'excuse de ne pas pouvoir descendre et embrasser chacun d'entre vous. Nous aspirons au jour où nous pourrons à nouveau nous réunir dans la joie et non dans le chagrin", a déclaré la famille Bibas en début de journée.

La sœur de Yarden, Ofri, a écrit dans un message en route vers les funérailles : "Par la fenêtre, je vois un pays brisé. Nous ne nous relèverons pas et ne nous rétablirons pas jusqu'à ce que le dernier otage soit rentré chez lui. Merci à tous."

Les corps de Shiri, Ariel et Kfir ont été rendus à Israël la semaine dernière. Selon l'évaluation des experts de Tsahal, basée sur des renseignements et des preuves médico-légales, les trois ont été assassinés par leurs ravisseurs dans les premières semaines de la guerre. Le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Daniel Hagari, a souligné que contrairement aux affirmations du Hamas, ils n'ont pas été tués lors d'une frappe aérienne, mais "ont été sauvagement assassinés de sang-froid".