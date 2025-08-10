Israël : les familles des captifs annoncent une grève générale "pour sauver les otages et les soldats"

Articles recommandés -

Les familles d'otages et de victimes du 7 octobre ont prévu dimanche matin une conférence de presse conjointe à Tel Aviv pour annoncer une grève générale "pour sauver les otages et les soldats". Cette mobilisation fait suite à la décision controversée du cabinet d'approuver une vaste opération d'occupation de la bande de Gaza.

La conférence, prévue à 11h00 au complexe Sarona de Tel Aviv, doit révéler la date officielle de lancement de cette grève "de la base vers le sommet", impliquant entreprises privées, organisations, comités d'employés et citoyens. Les familles présenteront également les prochaines étapes de leur combat pour sauver otages et soldats.

Le message de cette mobilisation sera clair : "Le silence tue, nous paralysons l'État pour sauver les otages et les soldats". Cette annonce intervient après une vague de critiques internationales concernant l'approbation par le cabinet politique et de sécurité d'étendre les opérations militaires à Gaza. Vendredi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait tenté de clarifier la position israélienne sur X, écrivant en anglais : "Nous n'occuperons pas Gaza, nous libérerons Gaza du Hamas", ajoutant que cela "aidera à libérer nos otages".

Samedi soir, les familles avaient déjà organisé un rassemblement sur la place des Otages à Tel Aviv pour protester contre cette décision qu'elles jugent dangereuse pour leurs proches. Selon les organisateurs, environ 60 000 personnes ont participé à ce rassemblement central.

Cette escalade illustre les tensions croissantes au sein de la société israélienne entre les impératifs militaires et les préoccupations humanitaires concernant le sort des otages encore détenus à Gaza.