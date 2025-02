Israël : les retrouvailles déchirantes d'Or Levy avec son fils après 491 jours de captivité

Or Levy, ex-otage libéré après 491 jours de captivité du Hamas, a retrouvé ce samedi son fils Almog, âgé de trois ans, lors de retrouvailles chargées d'émotion. Sur la photo diffusée publiquement, on peut voir Or, visiblement amaigri et pâle, serrant son fils dans ses bras, dans un moment qui témoigne à la fois de la douleur de leur longue séparation et de l'espoir d'une nouvelle vie.

Or avait été enlevé lors du festival de musique Nova pendant le massacre du 7 octobre, tandis que son épouse Einav était assassinée. Depuis, le petit Almog vivait chez des proches, attendant le retour de son père. Selon Geula Levy, la mère d'Or, son fils ignorait le sort tragique de son épouse : "Il ne savait pas. Il s'en doutait, il posait des questions, et nous lui avons dit".

Elle a également révélé le témoignage de son fils sur les événements du 7 octobre : "Ils étaient debout là-bas (dans l'abri anti-bombes) et il a dit qu'il n'avait même pas pu se retourner tellement c'était bondé. Il savait qu'ils lançaient des grenades, et il a réussi à rejeter la dernière grenade à l'extérieur". Or a également évoqué Aner Shapira, le qualifiant de "héros" et exprimant son désir de rencontrer ses parents.

Lors de ces retrouvailles, Or s'est enquis du sort d'autres otages, notamment Hersh Goldberg-Polin et Almog Sarusi, pensant qu'ils avaient été libérés. Pendant sa captivité, son fils Almog a été pris en charge par sa famille, attendant le retour de son père, seul parent survivant.