Israël maintiendra sa présence dans la "ligne jaune" jusqu'au désarmement du Hamas

Israël n'a pas l'intention de se retirer pour l'instant de la "ligne jaune" à l'est de Gaza tant qu'aucun progrès significatif ne sera enregistré concernant le désarmement du Hamas, a rapporté Kan jeudi matin.

Cette annonce intervient alors que l'émissaire spécial américain Steve Witkoff a déclaré hier sur son compte X le passage à la deuxième phase de l'accord sur Gaza. Et ce, malgré le fait que la dernière dépouille d'otage, celle du sergent-chef Ran Gvili, reste toujours détenue par le Hamas dans le territoire palestinien.

"Dans la deuxième phase, un gouvernement palestinien technocratique temporaire sera établi à Gaza, qui sera appelé 'Comité national pour la gestion de la bande de Gaza' (NCAG)", a écrit Witkoff. Selon lui, ce comité technocratique servira de gouvernement de transition chargé de la démilitarisation complète du territoire et de sa reconstruction, parallèlement au désarmement de "tous les acteurs non autorisés".

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a indiqué avoir parlé mercredi soir avec Talik et Itzik Gvili, les parents de Ran Gvili. "Le retour de Ran est notre priorité absolue", a-t-il assuré. "La démarche déclarative sur la création d'un comité de technocrates n'affectera pas les efforts pour ramener Ran pour être enterré en Israël".

Netanyahou a ajouté que "le Hamas est tenu de respecter les exigences de l'accord et de déployer cent pour cent de ses efforts pour restituer les dépouilles des otages décédés, jusqu'au dernier d'entre eux".