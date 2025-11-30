Israël menace d'intensifier ses frappes au Liban face à l'inaction contre le Hezbollah

Israël a récemment alerté les États-Unis sur l'inefficacité de l'armée libanaise dans le démantèlement de l'arsenal du Hezbollah, a rapporté Kan samedi soir.

Le message israélien transmis au gouvernement de Beyrouth par l'intermédiaire de Washington est sans équivoque : si l'armée libanaise ne prend pas de mesures efficaces contre le Hezbollah, l'aviation israélienne intensifiera significativement ses frappes au Liban, y compris dans des zones jusqu'ici épargnées à la demande de l'administration Trump.

Jérusalem souhaitait imposer un ultimatum au gouvernement libanais, mais attend désormais la décision américaine. Cette semaine, l'émissaire de Trump pour le Liban, Morgan Ortagus, se rendra en Israël puis au Liban.

Il y a deux jours, une réunion au sommet de l'establishment sécuritaire israélien a abordé la question libanaise, évoquant notamment la visite historique du pape Léon XIV au Liban prévue lundi. Israël ajustera ses opérations militaires pour ne pas interférer avec cet événement suivi par de nombreux médias internationaux.

Les menaces israéliennes et le mécontentement de l'administration Trump face à la conduite de l'armée libanaise ont conduit ce week-end à des images inédites : l'armée libanaise a fait entrer des journalistes dans des tunnels du Hezbollah dans le sud du pays pour démontrer ses efforts de démantèlement.

Selon une source occidentale impliquée dans le dossier, ce tunnel équipé présenté aux reporters locaux a été découvert ces derniers mois, probablement vers le début de la mise en œuvre du plan de désarmement du Hezbollah dans le sud du Liban, approuvé en septembre.

Ces derniers mois, l'armée libanaise évitait de rendre publiques de telles découvertes en raison de sensibilités internes. Cette opération médiatique inhabituelle vise à réduire la pression internationale et américaine.

Le calendrier n'est pas anodin : outre les menaces extérieures, Beyrouth ne dispose plus que de quelques semaines avant l'échéance fixée par le gouvernement libanais pour démilitariser la zone au sud du Litani.