Israël menace de réduire l'aide humanitaire si le Hamas ne restitue pas les dépouilles des otages

Israël a lancé un ultimatum au Hamas : le groupe terroriste doit restituer les corps des otages décédés dans les prochains jours, sous peine de voir l'aide humanitaire à Gaza considérablement réduite. Malgré la violation des accords, le Hamas n'ayant rendu que neuf des 28 dépouilles promises, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé de temporiser avant d'imposer des sanctions, selon les informations diffusées jeudi soir par la chaîne Kan.

Israël affirme détenir des preuves que le Hamas possède des corps qu'il pourrait restituer "immédiatement" et a transmis ces éléments de renseignement aux médiateurs. "Si le Hamas ne restitue pas les corps dans les prochains jours, nous réduirons significativement l'aide humanitaire", a déclaré une source israélienne.

Dans le même temps, les autorités israéliennes ont refusé, à ce stade, l'entrée de forces étrangères dans la bande de Gaza pour aider à localiser les dépouilles. Cette décision intervient alors que les médiateurs tentent de convaincre le groupe terroriste de transférer davantage de corps, conscients que cette question a des répercussions sur la mise en œuvre de l'accord et les négociations concernant sa deuxième phase.

Selon le plan du président américain Donald Trump, une cellule de coordination réunissant des représentants des États-Unis, d'Israël, de l'Égypte, du Qatar et de la Turquie devait être créée dans le cadre de la première phase de l'accord. Cette structure devait recevoir des renseignements et des cartes indiquant les lieux de sépultures présumées. Toutefois, elle n'est pas encore opérationnelle.

Israël estime que le Hamas ne fait pas suffisamment d'efforts et qu'il pourrait restituer "un nombre à deux chiffres" de dépouilles sans assistance extérieure. Des sources sécuritaires accusent l'organisation de "gagner du temps" délibérément pour retarder l'étape suivante cruciale : son désarmement.

La chaîne Al-Jazeera a diffusé jeudi des images montrant des membres de la branche armée du Hamas effectuant des recherches de corps israéliens à Khan Younès, dans le sud de Gaza. Mercredi, après avoir transféré deux nouvelles dépouilles, le Hamas a affirmé avoir remis tous les corps en sa possession, affirmant que des efforts considérables et un équipement spécialisé seraient nécessaires pour localiser les autres.

Malgré le refus israélien, l'Égypte, la Turquie et le Qatar se préparent à intervenir directement à Gaza. La Turquie envoie en Égypte une équipe de plus de 80 personnes en prévision d'une entrée dans le territoire gazaoui.