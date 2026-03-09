Israël met en garde contre les risques de cyberattaques iraniennes : "tout le monde est exposé"

Les autorités israéliennes ont mis en garde contre une série de cyberattaques attribuées à l’Iran visant des organisations à travers le pays. Selon la Direction nationale israélienne de la cybersécurité, ces attaques ont pour objectif de perturber l’activité des organisations ciblées et de provoquer la destruction de systèmes informatiques et de données.

Ces opérations s’inscrivent dans le contexte de l’opération militaire israélienne "Rugissement du lion". D’après les responsables de la cybersécurité, les pirates informatiques cherchent notamment à perturber le fonctionnement de l’économie civile israélienne.

Les autorités indiquent avoir reçu ces derniers jours un nombre croissant de signalements provenant d’organisations issues de secteurs très variés de l’économie, faisant état de tentatives d’intrusion dans leurs systèmes informatiques. Les équipes spécialisées de la Direction nationale israélienne de la cybersécurité travaillent actuellement avec les entités touchées afin de contenir les attaques, limiter leur propagation et prévenir de nouveaux incidents.

Le directeur de l’agence nationale de cybersécurité, Yossi Karadi, a averti que toutes les organisations, qu’elles soient grandes ou petites, pourraient être ciblées par ce type d’attaque. Il a toutefois souligné qu’aucune infrastructure essentielle au fonctionnement de l’économie israélienne n’avait été affectée à ce stade. "Nous travaillons jour et nuit pour protéger les infrastructures critiques", a-t-il assuré.

Selon les experts israéliens, les pirates ont réussi dans de nombreux cas à pénétrer les réseaux informatiques en utilisant des identifiants d’utilisateurs authentiques qui avaient été dérobés ou divulgués lors d’attaques précédentes. Dans d’autres cas, ils ont exploité des failles dans les systèmes d’accès à distance des organisations visées.

Une fois à l’intérieur des réseaux, les attaquants tentent de supprimer des systèmes et des données afin de perturber les opérations des organisations ciblées et, dans certains cas, d’interrompre leurs services.

Face à cette menace, les autorités israéliennes appellent toutes les organisations du pays à renforcer immédiatement leurs mesures de sécurité. Elles recommandent notamment de changer les mots de passe des systèmes d’accès à distance, d’activer l’authentification à deux facteurs, de vérifier les comptes disposant de droits administratifs, de mettre à jour les logiciels de sécurité et de s’assurer que des sauvegardes de données sont disponibles.