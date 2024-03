Israël mise sur l'autosuffisance avec la commande de 20.000 fusils M4 de fabrication locale

Dans un effort pour renforcer son autosuffisance militaire, le ministère israélien de la Défense a lancé un appel d'offres sans précédent pour l'acquisition de 20 000 fusils M4A1, avec une option d'achat de 20 000 unités supplémentaires. Cette démarche exige que 51% des pièces de l'arme soient fabriquées localement et que l'assemblage soit effectué en interne.

Jusqu'à présent, Tsahal s'approvisionnait en fusils M16 auprès des États-Unis grâce à des fonds d'aide. Le prix unitaire de ces armes est estimé entre 4 000 et 5 000 shekels, un facteur déterminant dans le choix du vainqueur de l'appel d'offres. Le ministère de la Défense souhaite également s'assurer que les pièces importées ne nécessitent pas de licence d'exportation du pays d'origine, afin d'éviter des situations comme celle vécue actuellement avec le Canada, qui refuse d'envoyer des armes ou du matériel militaire à Israël en raison de ses opérations à Gaza.

"Tsahal veut s'assurer de ne pas être bloqué parce qu'un pays décide de ne pas nous envoyer une vis, en plus de son désir d'encourager l'industrie locale à développer sa capacité de production", a déclaré une source industrielle. Trois entreprises israéliennes répondent aux critères de l'appel d'offres : EMTAN Karmiel, IWI et Silver Shadow. Les fournisseurs devront produire 2 500 armes à feu par mois jusqu'à la fin de l'approvisionnement.

Ce projet s'inscrit dans la politique du ministère de la Défense, formulée après le début de la guerre, visant à atteindre l'indépendance de fabrication en Israël pour les produits militaires critiques. Cette décision fait suite aux pénuries et aux difficultés rencontrées par Israël pour acheter des équipements et des armes auprès de fabricants internationaux, en raison de l'énorme demande liée à la course aux armements occidentaux depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.