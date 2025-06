Israël mobilise ses réservistes le long des frontières avec le Liban et la Syrie

Tsahal a annoncé le déploiement d'une division de réservistes le long des frontières avec le Liban et la Syrie pour renforcer la défense des communautés du nord d'Israël. Cette mobilisation intervient après une série d'attaques de drones iraniens visant le territoire israélien. Des essaims de drones d'attaque iraniens ont ciblé le nord d'Israël samedi matin, après qu'une première vague ait visé la région de l'Arava. L'armée israélienne a précisé que tous les appareils avaient été abattus sans faire de victimes.

Parallèlement, l'aviation israélienne a poursuivi ses opérations en Iran, frappant notamment l'aéroport de Téhéran et des infrastructures de missiles sol-air dans la capitale iranienne. "Nous avons mené une vague de frappes précises d'importance opérationnelle et nationale dans le ciel de Téhéran, ce qui améliore notre supériorité aérienne et notre liberté d'action en Iran", a déclaré le commandant de l'armée de l'air Tomer Bar.

Le responsable militaire a souligné que "pour la première fois depuis le début de la guerre avec l'Iran vendredi, des dizaines de chasseurs de l'armée de l'air ont opéré dans le ciel au-dessus de Téhéran". Vendredi, l'armée avait mobilisé des milliers de soldats de réserve sous ordonnance d'urgence, principalement pour les unités critiques de l'armée de l'air, du commandement du front intérieur, des commandements nord et central, du renseignement militaire et de la logistique.

Tsahal a également renforcé son état d'alerte en Judée-Samarie après avoir imposé des bouclages dans les zones palestiniennes, témoignant de l'extension des mesures sécuritaires face à l'escalade régionale.