"La libération des otages est notre priorité mais nous ne pouvons accepter certaines exigences du Hamas", affirme Netanyahou

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a publié ce dimanche matin un communiqué vidéo au sujet des pourparlers de trêve avec le Hamas, dans laquelle il accuse les médias de "publications tendancieuses qui nuisent aux négociations et causent des souffrances inutiles aux familles des otages". Selon lui, contrairement à ce qui a été dit, "c'est le Hamas qui empêche la libération de nos otages" : "Nous mettons en œuvre tout les moyens possibles pour les libérer, c’est la première de nos préoccupations".

"Israël est toujours prêt à obtenir une trêve pour cela, comme nous l’avons fait lorsque nous avons libéré 124 d’entre eux (lors des accords de novembre) avant de retourner au combat". Israël s'est montré "extraordinairement généreux", a poursuivi le chef du gouvernement israélien, qui a reproché au Hamas d'être resté campé sur ses positions, notamment l'exigence d'un retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza et une cessation complète des combats.

"L'État d'Israël ne peut pas accepter cela", a-t-il martelé, estimant que cela permettrait au Hamas de reprendre le contrôle de la bande de Gaza et de reconstituer ses forces, "le prochain massacre n’étant alors qu’une question de temps". "Est-ce pour cela que nos héros sont tombés ? Est-ce pour cela que nous avons payé un prix insupportablement élevé ? La réponse est non ! Se rendre aux exigences du Hamas serait une terrible défaite pour l'État d'Israël. Ce serait une immense victoire pour le Hamas, pour l'Iran, pour tout l'axe du mal. Ce serait l'expression d'une terrible faiblesse, à la fois pour nos amis et pour nos ennemis".