"Israël ne peut en aucune manière être comparé au Hamas", précise après la polémique le procureur de la CPI

Dans une interview accordée au Sunday Times, le procureur en chef de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a fermement rejeté les accusations selon lesquelles il établissait une équivalence entre les actions d'Israël et celles du Hamas, les qualifiant d'"absurdes".

Il s'agit de la première interview majeure du procureur depuis l'annonce de son intention de demander des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et trois dirigeants du Hamas.

Karim Khan a clarifié sa position, soulignant qu'il ne considère pas qu'Israël, qui dispose d'un système démocratique et d'une Cour suprême, est comparable au groupe terroriste. "Je ne dis pas qu'Israël, avec sa démocratie et sa Cour suprême, s'apparente au Hamas, bien sûr que non. Je ne pourrais être plus clair, Israël a parfaitement le droit de protéger sa population et de récupérer les otages. Mais personne n'a le droit de commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. Les moyens que nous employons nous définissent", a-t-il déclaré au média britannique.

Le procureur a ainsi fait référence à divers incidents terroristes impliquant l'IRA, le groupe indépendantiste d'Irlande du Nord, notamment des tentatives d'assassinat et des attentats à la bombe, notant que malgré cela, les Britanniques n'avaient pas eu recours à des bombardements aveugles dans des zones peuplées, connues pour abriter les activités de l'organisation. "On ne peut pas faire une telle chose", a affirmé Karim Khan.

Le juriste a également fait part de son engagement personnel sur la question des otages, révélant qu'il porte un bracelet bleu sur lequel est inscrit "Bring Them Home" et une plaque d'identité dédiée à Kfir Bibas, le plus jeune otage âgé d'un an.

Abordant enfin la possibilité d'émission de mandats d'arrêt, le procureur a souligné la responsabilité de la communauté internationale pour s'assurer qu'ils soient respectés. "Si les États n'agissent pas, cela aura des conséquences énormes", a-t-il prévenu.