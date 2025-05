Israël : nouvelle mobilisation massive des réservistes pour intensifier l'offensive à Gaza

Des dizaines de milliers de réservistes israéliens ont reçu ces derniers jours des ordres de mobilisation pour un nouveau déploiement, alors que Tsahal s'apprête à intensifier ses opérations dans la bande de Gaza. Cette mobilisation, qui sera officiellement approuvée aujourd'hui par le Cabinet de sécurité, marque un sixième ou septième tour de service pour beaucoup de ces soldats depuis le 7 octobre. D'après l'organisation "Coalition des Servants", ces réservistes sont appelés à un nouveau tour de service tandis que "d'autres continuent de ne pas se présenter", créant ainsi une charge disproportionnée sur ceux qui répondent régulièrement aux mobilisations.

Cette nouvelle phase d'opérations militaires contredit l'engagement pris par l'armée en début d'année, qui limitait la mobilisation des réservistes à deux mois et demi pour 2025. La plupart des unités mobilisées seront déployées dans d'autres zones comme la frontière nord et la Cisjordanie, afin de remplacer les troupes régulières qui mèneront la nouvelle offensive dans la bande de Gaza centrale.

Les autorités militaires affirment que ces opérations visent à accroître la pression militaire sur le Hamas pour le rendre plus flexible dans les négociations concernant la libération des otages. Le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, a récemment déclaré que l'objectif prioritaire de Tsahal est d'abord de ramener les 59 otages détenus par le Hamas, puis de démanteler l'organisation terroriste. Plusieurs réservistes rapportent un changement notable dans la perception publique de leur service depuis le début du conflit, avec une société qui semble moins solidaire et compréhensive face à ces mobilisations répétées qui perturbent considérablement leur vie professionnelle et familiale.