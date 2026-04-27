Israël pousse les États-Unis à maintenir la pression sur l'Iran face au risque d'échec des négociations

Israël se prépare à une éventuelle rupture des discussions entre les États-Unis et l'Iran et intensifie ses consultations sécuritaires. Selon des médias israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réuni dimanche soir les chefs de la coalition, puis le cabinet restreint, afin d'examiner plusieurs scénarios en cas d'effondrement des pourparlers entre Washington et Téhéran.

Au centre des discussions figure la question du détroit d'Ormuz. Israël plaide actuellement pour le maintien du blocus imposé dans cette zone stratégique et aurait adressé ces derniers jours un message clair à l'administration américaine : ne consentir à aucun allègement, même limité. À Jérusalem, on redoute que le président Donald Trump choisisse de desserrer la pression afin de relancer les négociations.

Des responsables israéliens estiment toutefois qu'un geste américain ne conduirait pas à une position plus conciliante de la part de Téhéran. Selon cette analyse, les dirigeants iraniens resteraient fermes sur leurs exigences, tandis que la poursuite du blocus finirait par fragiliser progressivement le régime en réduisant ses revenus et en accentuant les tensions internes.

L'hypothèse d'une reprise des hostilités demeure également envisagée. Toujours selon ces sources, si l'Iran refusait toute concession malgré une pression prolongée, les États-Unis pourraient opter pour une action militaire. Israël défendrait, dans ce cadre, l'idée de frappes d'envergure contre des infrastructures énergétiques iraniennes, ce qui rendrait une escalade quasi inévitable.

Parallèlement, la chaîne CNN a rapporté que l'armée américaine avait préparé des plans opérationnels visant les capacités militaires iraniennes dans la zone du détroit d'Ormuz. Parmi les cibles étudiées figureraient des vedettes rapides, des navires poseurs de mines et d'autres moyens utilisés pour menacer la navigation internationale.

Il y a environ une semaine, l'Iran avait annoncé une nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz, moins de vingt-quatre heures après avoir évoqué sa réouverture à la faveur du cessez-le-feu au Liban. Téhéran affirme que le passage restera fermé jusqu'à la fin de la guerre, tandis que Donald Trump accuse les dirigeants iraniens de chercher à gagner du temps.