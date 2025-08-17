Israël prépare le déplacement de civils vers le sud de Gaza avant une nouvelle offensive dans le nord

Articles recommandés -

L’armée israélienne a annoncé samedi la mise en place, dès dimanche, d’un dispositif de relogement de civils palestiniens vers le sud de la bande de Gaza, à travers la distribution de tentes et de matériel de première nécessité. L’objectif affiché est de "garantir leur sécurité" avant une nouvelle opération militaire destinée à reprendre le contrôle de la partie nord de Gaza, et en particulier de la ville de Gaza, considérée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou comme "le dernier bastion du Hamas".

Ce plan, qui inquiète la communauté internationale, prévoit le passage de l’aide via le terminal de Kerem Shalom, à la frontière sud, où les cargaisons seront inspectées par le ministère israélien de la Défense avant d’être transférées par les Nations unies et d’autres organisations humanitaires. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU a exprimé de sérieuses réserves, estimant que de nouveaux déplacements "ne feraient qu’accroître la souffrance" d’une population déjà épuisée. Mais l’organisation a néanmoins salué la réouverture de l’acheminement de tentes et promis de "saisir cette opportunité".

La situation sur le terrain reste extrêmement tendue. Des habitants des quartiers de Zeitoun et Shejaïa, à l’est de Gaza-ville, rapportent des bombardements intenses d’artillerie et de chars israéliens. Vendredi, l’armée a confirmé y avoir lancé une opération pour détruire tunnels et dépôts d’explosifs et cibler les terroristes. Selon le ministre de la Défense, Israël Katz, le plan global de l’offensive est encore en cours d’élaboration.

Le Jihad islamique, allié du Hamas, a dénoncé une "moquerie flagrante du droit international". De leur côté, responsables palestiniens et humanitaires rappellent qu’"aucun endroit n’est sûr " à Gaza, y compris le sud vers lequel Israël pousse désormais les civils.

En Israël, l’impatience grandit face à l’absence d’accord sur les otages encore détenus. De nombreuses manifestations et grèves sont prévues ce dimanche pour réclamer un cessez-le-feu et la libération des captifs, alors que les négociations menées par l’Égypte et le Qatar n’ont, pour l’heure, abouti à aucun compromis.