Israël prépare une mobilisation massive de réservistes à Gaza

Tsahal se prépare à élargir considérablement ses manœuvres terrestres dans la bande de Gaza, incluant une mobilisation d'envergure de brigades de réservistes, selon des sources militaires israéliennes. Cette décision intervient alors que les pourparlers pour la libération des otages piétinent et que plusieurs ministres du cabinet de sécurité réclament une action plus ferme. "Le commandement militaire a reçu des directives claires de l'échelon politique suite à la stagnation des négociations", indique un responsable proche du dossier. Plusieurs ministres de haut rang ont exigé que des plans d'extension des opérations dans l'enclave soient rapidement soumis au cabinet pour approbation.

Cependant, la présentation de ces plans a été temporairement différée. "Le Premier ministre Netanyahu et le ministre de la Défense Katz souhaitent accorder une dernière chance aux efforts diplomatiques, qui pourraient encore aboutir à un accord", précise la même source. Cette montée en puissance militaire survient après la reprise des frappes israéliennes sur Gaza le 18 mars dernier, avec une opération ciblée fondée sur des renseignements fournis par la Direction du renseignement de Tsahal et le Shin Bet.

Durant cette offensive, l'aviation israélienne a frappé environ 1 200 cibles terroristes à travers l'enclave, conduisant à "plus de 100 éliminations ciblées" selon l'armée. Le bilan inclut notamment la neutralisation d'un commandant adjoint de brigade, cinq commandants de bataillon, le chef du renseignement militaire du Hamas dans le sud de Gaza, ainsi que 15 commandants de compagnie.

Parmi les personnes éliminées figurent également "des terroristes impliqués dans le massacre du 7 octobre", précise l'armée, qui affirme avoir considérablement affaibli les capacités opérationnelles du Hamas et du Jihad islamique au cours des dernières semaines. Les prochains jours s'annoncent décisifs, tandis que l'impasse diplomatique semble pousser Israël vers une nouvelle phase dans ce conflit qui dure depuis plus de six mois.