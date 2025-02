Israël prépare une reprise de la guerre à Gaza : une opération militaire d'ampleur inédite

Israël se prépare à reprendre la guerre à Gaza dans les quatre à six semaines avec une force considérablement accrue, selon le Washington Free Beacon. Les décideurs israéliens envisagent d'envoyer des dizaines de milliers de soldats dans la bande de Gaza dans le cadre d'une attaque coordonnée contre le Hamas. D'après le journal, le futur chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, développe ce plan à la demande du Premier ministre Netanyahou et du ministre de la Défense Katz. Zamir aurait jugé que les plans précédents élaborés par le chef d'état-major sortant Herzi Halevi n'étaient pas suffisamment ambitieux pour atteindre la victoire. Le nouveau plan prévoit un déploiement plus important de troupes israéliennes à Gaza, jusqu'à 50 000 soldats, soit plus que ce qui a été déployé dans le territoire à n'importe quel moment du conflit jusqu'à présent.

Le plan inclut le transfert de la population civile de Gaza vers des zones tampons humanitaires avant le lancement d'une attaque terrestre complète contre les forces du Hamas et les autres organisations terroristes présentes dans l'enclave. Le brigadier-général (rés.) Amir Avivi a déclaré au journal que l'opération serait "décisive" et qu'Israël "utilisera tous les outils à sa disposition pour conquérir Gaza et éradiquer le Hamas."

La reprise des hostilités commencerait par une vague de frappes aériennes. L'aide humanitaire à Gaza serait également réduite et uniquement autorisée dans les zones humanitaires établies, afin d'empêcher le Hamas de voler cette aide pour se renforcer, comme il l'a fait depuis le massacre du 7 octobre. Zamir devrait présenter les détails finaux du plan à Netanyahou et Katz lorsqu'il prendra ses fonctions jeudi prochain.

Netanyahou a fait allusion à ce plan lors d'une cérémonie de remise de diplômes pour un cours d'officiers dimanche : "Nous sommes prêts à reprendre les combats intensifs à tout moment. Les plans pour l'opération sont prêts."

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a déclaré lors d'une conférence à Jérusalem : "Nous nous préparons, nous accumulons des capacités, et quand nous serons prêts, nous ouvrirons à nouveau les portes de l'enfer sur le Hamas."

Israël s'attend à recevoir un soutien plus important des États-Unis en cas de reprise de la guerre que celui reçu en 2024, lorsque l'administration Biden avait retardé la livraison d'armes et fait pression sur Israël pour mettre fin au conflit avant que le Hamas ne soit vaincu.