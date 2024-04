Israël prêt à répondre à une attaque de l'Iran, selon Netanyahou

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré jeudi qu'Israël était prêt "à la fois défensivement et offensivement" à toute attaque, alors que l'Iran menace de riposter suite à l'élimination d'un haut gradé des Gardiens de la révolution à Damas ce mois-ci. Netanyahou a fait ces remarques lors d'une visite à la base aérienne de Tel Nof, où il a rencontré les membres de l'escadron 133 qui opère des avions de chasse F-15. Il a souligné qu'Israël était prêt à répondre à ses besoins en matière de sécurité, tant sur le plan défensif qu'offensif.

Pendant ce temps, le général Michael Kurilla, commandant du Commandement central américain, est arrivé en Israël pour rencontrer le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, afin d'observer de près la préparation offensive et la défense multicouche d'Israël et des États-Unis, et de resserrer la coordination dans ces deux domaines en prévision d'une éventuelle attaque iranienne.

La Russie a appelé les pays du Moyen-Orient à faire preuve de retenue et a mis en garde contre les voyages dans une région sous tension, tandis que la compagnie aérienne allemande Lufthansa a prolongé la suspension de ses vols vers Téhéran. L'Iran a juré de se venger de la frappe aérienne du 1er avril sur le complexe de son ambassade à Damas, qui a tué un général iranien de haut rang et six autres officiers militaires iraniens, exacerbant les tensions dans une région déjà secouée par la guerre de Gaza.